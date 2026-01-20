Concert La Rumeur + 2L Place Nina Simone Saint-Brieuc

Concert La Rumeur + 2L

Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 23:59:00

2026-03-14

Si vous aimez Assassin, Casey, Médine

LA RUMEUR

Né en 1995, La Rumeur incarne une vision indépendante et contestataire du rap français. Ses premières sorties font rapidement école la trilogie de maxis 5 titres (1997-1999) se vend à 50 000 exemplaires sans promo. Des débuts prometteurs à l’époque ! La Rumeur s’envisage et s’impose comme une expérience contre-culturelle forte, traversée et nourrie par l’histoire de l’immigration. Le groupe fait de son concept rap de fils d’immigrés , un label de qualité. Il confirme et marque les esprits avec son premier album, L’Ombre sur la Mesure (2002), qualifié d’album essentiel du rap français. S’en suivent ensuite trois autres albums, de nombreuses tournées et des projets de longs et courts métrages primés. La Rumeur, c’est le rap français dans toute sa puissance et son histoire. Un rendez-vous à ne pas manquer !

2L

2L est à la fois rêveuse et engagée, elle défend un rap authentique et sans artifices. Celui d’une jeune femme qui refuse de se conformer aux codes classiques et qui revendique sa place dans un paysage à dominante masculine. Repérée pour son écriture exigeante, 2L vient de participer à Nouvelle École saison 4, où elle a franchi les étapes unes à unes grâce à son flow et la puissance de ses textes. Diamant brut selon SDM, elle a accédé à la grande finale et s’est révélée comme une artiste capable de mêler forme, fond et émotion avec une maîtrise rare. Elle est désormais signée sur le label de Souffrance et prépare la sortie de son nouvel EP début 2026. .

Place Nina Simone Bonjour Minuit Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

