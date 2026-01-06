Concert la Sibiu : întâlnirile Musicâme Filarmonica de Stat Sibiu Sibiu Vendredi 6 février, 19h00 Prestige – 165 lei

Fiți cât mai aproape de artiști și lăsați-vă cufundați într-o experiență muzicală fără egal.

Esențial – 138 lei

Fiți în inima sălii, acolo unde muzica vibrează cel mai intens. Harmonie 115 lei

Cu peste 100 de orașe parcurse, Ansamblul Musicâme France reunește virtuozități internaționale și talente locale pentru concerte unice, o muzică fără granițe care atinge inima și înalță spiritul.

### ** Concert la Sibiu – De la Vivaldi la Piazzolla**

Musicâme France prezintă un concert la Sibiu, la Filarmonica de Stat Sibiu.

O seară elegantă, în care muzica unește stiluri, epoci și emoții.

De la Vivaldi la Piazzolla, de la Cantemir la Armstrong, programul propune o călătorie sonoră luminoasă.

Muzică clasică, accente de operă și ritmuri de tango se întâlnesc pe aceeași scenă.

Acest concert la Sibiu se remarcă prin rafinament și intensitate emoțională.

Emoția autentică și excelența interpretativă definesc această seară specială.

** ️ Un concert care se ascultă și se simte.**

**Program**

* P.I.Tchaikovsky : “Casse-noisette” – Valse des fleurs

* Bizet-Borne : Fantaisie sur des airs de l’Opéra Carmen

* A. Vivaldi : Anotimpurile: Concertul în Sol minor “iarnă”

* D.Cantemir : Pesrev Muhayer

* Mercury/Queen : Bohemian Rhapsody

* J.S.Bach/J.Reinhardt : Concerto pour 2 violons en Ré min. – Allegro (Jazz version)

* A.Piazzolla : Libertango

* G.Verdi : Fantaisie sur des airs de l’Opéra La Traviata

* L.Armstrong : What a wonderful world

* M.Ravel : Rhapsodie de Concert Tzigane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-02-06T20:00:00.000+02:00

https://musicamefrance.com/concert/concert-sibiu-intalnirile-musicame/

Filarmonica de Stat Sibiu Strada Cetății 3-5 550160 Sibiu Centre historique Sibiu 550160 Sibiu



