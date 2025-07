Concert La Solive Salle hélicoop Le Saulcy

Concert La Solive Salle hélicoop Le Saulcy dimanche 10 août 2025.

Concert La Solive

Salle hélicoop 7 rue des tilleuls Le Saulcy Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-10 14:00:00

fin : 2025-08-10 16:00:00

2025-08-10

Il faut voir ces deux musiciens chevronnés enchainer les airs traditionnels folk et le public danser !Tout public

Salle hélicoop 7 rue des tilleuls Le Saulcy 88210 Vosges Grand Est +33 7 81 88 14 14 spetacle@helicoop.fr

English :

Watch these two seasoned musicians string together traditional folk tunes and get the audience dancing!

German :

Man muss diesen beiden erfahrenen Musikern dabei zusehen, wie sie traditionelle Folk-Melodien aneinanderreihen und das Publikum tanzt!

Italiano :

Guardate questi due musicisti esperti che mettono insieme melodie folk tradizionali e fanno ballare il pubblico in piedi!

Espanol :

Contemple cómo estos dos experimentados músicos encadenan melodías folclóricas tradicionales y ponen al público en pie bailando

L’événement Concert La Solive Le Saulcy a été mis à jour le 2025-07-15 par OT SAINT DIE DES VOSGES