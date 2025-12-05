Concert La Soubirane Nadaillac-de-Rouge

Concert La Soubirane Nadaillac-de-Rouge vendredi 5 décembre 2025.

Concert La Soubirane

Eglise Saint Pierre Nadaillac-de-Rouge Lot

Tarif : – – 8 EUR

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Ce magnifique trio polyphonique du Quercy, nous propose un répertoire » chants sacrés chants de Noël »

Sur réservation

Sur réservation .

Eglise Saint Pierre Nadaillac-de-Rouge 46350 Lot Occitanie +33 6 10 84 49 23

English :

This magnificent polyphonic trio from the Quercy region offers a repertoire of « sacred songs Christmas carols »

Reservations required

German :

Dieses wunderbare polyphone Trio aus Quercy bietet uns ein Repertoire aus « geistlichen Liedern Weihnachtsliedern »

Auf Reservierung

Italiano :

Questo magnifico trio polifonico della regione del Quercy si esibirà in un repertorio di canti sacri e natalizi

Su prenotazione

Espanol :

Este magnífico trío polifónico de la región de Quercy interpretará un repertorio de cantos sagrados y villancicos

Con reserva previa

