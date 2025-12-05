Concert La Soubirane Nadaillac-de-Rouge
Concert La Soubirane Nadaillac-de-Rouge vendredi 5 décembre 2025.
Concert La Soubirane
Eglise Saint Pierre Nadaillac-de-Rouge Lot
Tarif : – – 8 EUR
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Ce magnifique trio polyphonique du Quercy, nous propose un répertoire » chants sacrés chants de Noël »
Sur réservation
Eglise Saint Pierre Nadaillac-de-Rouge 46350 Lot Occitanie +33 6 10 84 49 23
English :
This magnificent polyphonic trio from the Quercy region offers a repertoire of « sacred songs Christmas carols »
Reservations required
German :
Dieses wunderbare polyphone Trio aus Quercy bietet uns ein Repertoire aus « geistlichen Liedern Weihnachtsliedern »
Auf Reservierung
Italiano :
Questo magnifico trio polifonico della regione del Quercy si esibirà in un repertorio di canti sacri e natalizi
Su prenotazione
Espanol :
Este magnífico trío polifónico de la región de Quercy interpretará un repertorio de cantos sagrados y villancicos
Con reserva previa
