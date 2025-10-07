Concert La Team Goldman CS 81144 Montluçon

Concert La Team Goldman CS 81144 Montluçon mardi 7 octobre 2025.

Concert La Team Goldman

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-10-07 20:00:00

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Si Jean-Jacques Goldman a quitté la scène, sa musique est toujours aussi actuelle… et positive !

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 contact@centreathanor.com

English :

Jean-Jacques Goldman may have left the stage, but his music is as up-to-the-minute and positive as ever!

German :

Auch wenn Jean-Jacques Goldman die Bühne verlassen hat, ist seine Musik immer noch so aktuell wie eh und je… und positiv!

Italiano :

Jean-Jacques Goldman ha lasciato il palcoscenico, ma la sua musica è ancora attuale e positiva come sempre!

Espanol :

Puede que Jean-Jacques Goldman haya abandonado los escenarios, ¡pero su música sigue siendo tan relevante y positiva como siempre!

