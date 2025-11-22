Concert la Timișoara : întâlnirile Musicâme Catedrala Sfântul Gheorghe | Domul Romano-Catolic Timișoara

Concert la Timișoara : întâlnirile Musicâme Catedrala Sfântul Gheorghe | Domul Romano-Catolic Timișoara samedi 22 novembre 2025.

Concert la Timișoara : întâlnirile Musicâme Catedrala Sfântul Gheorghe | Domul Romano-Catolic Timișoara Samedi 22 novembre, 19h30 Prestige – 160 lei

Fiți cât mai aproape de artiști și lăsați-vă cufundați într-o experiență muzicală fără egal.

Esențial – 130 lei

Fiți în inima sălii, acolo unde muzica vibrează cel mai intens. Participare liberă – copii sub 12 ani

După ce a străbătut peste 100 de orașe, Ensemble Musicâme France reunește artiști internaționali și talente locale pentru concerte unice, cu muzică fără frontiere care emoționează și inspiră sufletul.

### De la Vivaldi la Queen, o călătorie muzicală universală între clasic, operă, tango și emoție.

Musicâme France vă invită să trăiți o concert la Timișoara de excepție, un moment unic cu un program luminos și generos — ideal pentru o seară de iarnă între vis, virtuozitate și emoție.

Astfel, de la Vivaldi la Queen, dar și de la Cantemir la Piazzolla, fără a uita trecerea de la Bach la Armstrong, acest concert țese o legătură rafinată între marile capodopere clasice, fanteziile operatice, tangoul modern și muzicile populare reinventate.

Prin urmare, veți parcurge un traseu sensibil și vibrant, care, în același timp, dezvăluie muzica în toate culorile sale — între eleganță, forță și lumină.

**Ensemble Musicâme France**

Issam Garfi Flaute ; Sabin Penea, Valentin Seignez-Bacquet Vioară solo ; Marcel Camenița Violă ; Darius Tereu Violoncel

**Program**

P.I.Tchaikovsky : Spărgătorul de nuci – “valsul florilor”

A. Vivaldi : Anotimpurile: Concertul în Sol minor “iarnă” – Final

D.Cantemir : Pesrev Muhayer

A.Thomas : Fantezie pe la opera “Mignon”

P.Sarasate : Melodii lăutărești

Queen/Mercury : Bohemian Rhapsody

J.S.Bach/J.Reinhardt : Aria & Jazzy Allegro (din concertul pentru două viori)

A.Piazzolla : Libertango

G.Verdi : fantezie pe La Traviata

L.Armstrong : What a wonderful world

M.Ravel : Rapsodie de concert :”Tzigane”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-11-22T20:45:00.000+02:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concert-la-timisoara-musicame/

Catedrala Sfântul Gheorghe | Domul Romano-Catolic Piața Unirii Timișoara, 300001 Cetate Timișoara 300085 Timiș