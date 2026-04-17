concert LA TRIBU DE BERGAME Cercle des Travailleurs Brocas

concert LA TRIBU DE BERGAME

Cercle des Travailleurs 619 rue des forgerons Brocas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Si toutes les routes mènent à Rome, la tribu de Bergame a emprunté bon nombre de chemins de traverse pour la mener jusqu’ici, au cercle de Brocas et ainsi continuer ce mouvement initié par leurs aïeux italiens.

La tribù de Bergame est une poignée de gens simples épris de liberté, avec la même envie de partage, de musique et de vie.

Sa musique, portée par une guitare manouche, les relie au passé et à la diversité de ceux qu’on appelait ritals et fait le lien des cultures française et italienne sur des rythmes swing et festifs. Des chansons interprétées en français et en italien qui nous parlent de ce voyage, des racines de tout un peuple et de ses espoirs aussi comme un passage de témoin générationnel.

Venez nombreux le vendredi 17 avril à 20h30 vous imprégner de cette atmosphère cosmopolite comme le cercle de Brocas aime à vous le proposer. .

Cercle des Travailleurs 619 rue des forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net

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English : concert LA TRIBU DE BERGAME

L’événement concert LA TRIBU DE BERGAME Brocas a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cœur Haute Lande