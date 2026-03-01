CONCERT LA VIDA PLAGNOLE Plagnole

CONCERT LA VIDA

PLAGNOLE 10 Route de l’Isle en Dodon Plagnole Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 18:00:00

fin : 2026-03-22 20:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Concert de chansons en occitan, catalan et espagnol, à ne pas manquer !

Concert La vida par Eric FRAJ et Morgan Astruc, Chansons de création en occitan, catalan, espagnol.

participation libre mais nécessaire

concert suivi d’un verre de l’amitié

réservation au 06 74 13 33 72 .

PLAGNOLE 10 Route de l’Isle en Dodon Plagnole 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 74 13 33 72 lapetiteforge31@gmail.com

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English :

A concert of songs in Occitan, Catalan and Spanish, not to be missed!

L’événement CONCERT LA VIDA Plagnole a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE