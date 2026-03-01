CONCERT LA VIDA PLAGNOLE Plagnole
CONCERT LA VIDA PLAGNOLE Plagnole dimanche 22 mars 2026.
CONCERT LA VIDA
PLAGNOLE 10 Route de l’Isle en Dodon Plagnole Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 18:00:00
fin : 2026-03-22 20:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Concert de chansons en occitan, catalan et espagnol, à ne pas manquer !
Concert La vida par Eric FRAJ et Morgan Astruc, Chansons de création en occitan, catalan, espagnol.
participation libre mais nécessaire
concert suivi d’un verre de l’amitié
réservation au 06 74 13 33 72 .
PLAGNOLE 10 Route de l’Isle en Dodon Plagnole 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 6 74 13 33 72 lapetiteforge31@gmail.com
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English :
A concert of songs in Occitan, Catalan and Spanish, not to be missed!
L’événement CONCERT LA VIDA Plagnole a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE