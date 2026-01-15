Concert La Vie Amoureuse de Mozart Villa Carmélie Saint-Brieuc

Concert La Vie Amoureuse de Mozart

Villa Carmélie 55 Rue Pinot-Duclos Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 16:15:00

Date(s) :

2026-02-14

Un concert récit au cours duquel Diana Higbee, artiste lyrique soprano, évoquera la vie amoureuse de Mozart et les deux artistes illustreront ses anecdotes par les plus beaux airs d’opéras et la fantaise en ré mineur pour piano. Au piano, Évelyne Moussier-Michel.

Sur réservation. .

