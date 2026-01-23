Concert la Vie en Pink Salle de l’Estran Binic-Étables-sur-Mer

Concert la Vie en Pink

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Tagad’ic organise un concert avec la Vie en Pink , qui interprète les succès du groupe Pink Floyd . La Vie en Pink est un collectif de musiciens amateurs bretons réunis autour d’un projet Pink Floyd Tribute, qui invite le public à redécouvrir une musique intemporelle, riche en émotions et en atmosphères.

Le concert est accompagné de projections visuelles, conçues pour prolonger l’expérience musicale et renforcer l’immersion du public. Sur scène, LVEP privilégie l’écoute, la dynamique collective et le respect des œuvres, tout en y apportant une sensibilité personnelle. Ce spectacle s’adresse aussi bien aux passionnés de Pink Floyd qu’aux spectateurs curieux de redécouvrir cette musique emblématique en live. Réservations sur le site hello asso . .

Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 25 53 52

