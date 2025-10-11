Concert La vie en Rose La Môme Espace Charles Trenet Salon-de-Provence

Concert La vie en Rose La Môme Espace Charles Trenet Salon-de-Provence samedi 11 octobre 2025.

Concert La vie en Rose La Môme

Samedi 11 octobre 2025 de 20h30 à 22h30. Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 22:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Chrisharmonie célèbre les 110 ans de la Môme Piaf, dans un spectacle époustouflant d’émotion. Accompagnée de Cyril Muller, accordéoniste virtuose, un moment musical à ne pas manquer autour des chansons éternelles de la grande Madame Piaf

Biopic musical entre chansons et anecdotes



C’est le public qui en parle le mieux



« Chrisharmonie n’est pas une simple chanteuse, elle ne joue pas simplement un rôle… Elle s’approprie le personnage qu’elle incarne avec son propre ressenti… Elle le vit avec toute sa sensibilité et sa voix magnifique… accompagnée par un accordéoniste de talent. » .

Espace Charles Trenet 17 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Chrisharmonie celebrates La Môme Piaf’s 110th birthday with a breathtakingly emotional show. Accompanied by virtuoso accordionist Cyril Muller, a musical moment not to be missed, featuring the timeless songs of the great Madame Piaf

German :

Chrisharmonie feiert den 110. Geburtstag der Môme Piaf in einer atemberaubend emotionalen Show. Begleitet von Cyril Muller, einem virtuosen Akkordeonisten, ein musikalischer Moment rund um die ewigen Lieder der großen Madame Piaf, den Sie nicht verpassen sollten

Italiano :

Chrisharmonie celebra il 110° compleanno di La Môme Piaf in uno spettacolo dalle emozioni mozzafiato. Accompagnata dal virtuoso fisarmonicista Cyril Muller, questa è un’esperienza musicale da non perdere, con le canzoni senza tempo della grande Madame Piaf

Espanol :

La Chrisharmonie celebra el 110 cumpleaños de La Môme Piaf en un espectáculo de una emoción sobrecogedora. Acompañado por el virtuoso acordeonista Cyril Muller, se trata de una experiencia musical que no debe perderse, con las canciones intemporales de la gran Madame Piaf

L’événement Concert La vie en Rose La Môme Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence