Concert La voie des talents Wintzenheim

Concert La voie des talents

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-01 20:00:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

En partenariat avec La Voie des Talents, découvrez les plus belles voix de votre Région sur la scène de l’Arthuss !

La Voie des Talents est un concours de chant créé par la chanteuse Christel Kern en 2005. Il est devenu le tremplin vocal français de référence pour les professionnels de la musique. Il est l’un des rares concours européens qui propose un accompagnement des finalistes avec des musiciens en live. Le concours est partenaire des castings de l’émission The Voice pour TF1 depuis 2014 ainsi que de nombreux festivals et salles de spectacles. L’événement a permis à de nombreux artistes de révéler leur talent. C’est une plate-forme incontournable pour se découvrir et faire découvrir sa voix auprès des professionnels de la Musique. La Voie des Talents est devenue le premier Label vocal de France en janvier 2025 et ce soir il vous offre sur un plateau des artistes de chez vous à couper le souffle, sous la direction artistique de la chanteuse Christel Kern.

Réservations nécessaires à la billetterie de l’Arthuss à arthuss@mairie-wintzenheim.fr ou au 03.89.79.60.17 ou via la billetterie en ligne https://wintzenheim.notre-billetterie.fr/billets?kld=2425

Billetterie en ligne accessible à partir du 24 septembre 2025 .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

English :

In partnership with La Voie des Talents, discover your region?s finest voices on the Arthuss stage!

German :

In Partnerschaft mit La Voie des Talents entdecken Sie die schönsten Stimmen Ihrer Region auf der Bühne von Arthuss!

Italiano :

In collaborazione con La Voie des Talents, scoprite le migliori voci della vostra regione sul palco di Arthuss!

Espanol :

En colaboración con La Voie des Talents, descubra las mejores voces de su región en el escenario de Arthuss

