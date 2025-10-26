Concert La Voix du Ciel Bleu Mairie de Valigny Valigny
Mairie de Valigny 15 route d’Ainay Valigny Allier
Début : 2025-10-26 17:00:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
La Voix du Ciel Bleu sera en concert avec deux chœurs (Wilfred Reneman en chef de choeur) avec des œuvres classiques de Dowland, Purcell, Vinci et des chansons populaire de Credence Clearwater, Revival, Billy Joel… pour deux concerts en Pays de Tronçais
Mairie de Valigny 15 route d’Ainay Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 60 77 mairie-valigny03@wanadoo.fr
English :
La Voix du Ciel Bleu will be in concert with two choirs (Wilfred Reneman as conductor) with classical works by Dowland, Purcell, Vinci and popular songs by Credence Clearwater, Revival, Billy Joel… for two concerts in the Pays de Tronçais
German :
La Voix du Ciel Bleu wird mit zwei Chören (Wilfred Reneman als Chorleiter) klassische Werke von Dowland, Purcell, Vinci und populäre Lieder von Credence Clearwater, Revival, Billy Joel… für zwei Konzerte im Pays de Tronçais aufführen
Italiano :
La Voix du Ciel Bleu sarà in concerto con due cori (Wilfred Reneman come direttore) che eseguiranno opere classiche di Dowland, Purcell, Vinci e canzoni popolari di Credence Clearwater, Revival, Billy Joel… per due concerti nel Pays de Tronçais
Espanol :
La Voix du Ciel Bleu estará en concierto con dos coros (Wilfred Reneman como director) interpretando obras clásicas de Dowland, Purcell, Vinci y canciones populares de Credence Clearwater, Revival, Billy Joel… durante dos conciertos en el Pays de Tronçais
