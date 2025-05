Concert La Voix est Libre – Rue de la verrerie Chalon-sur-Saône, 18 mai 2025 17:00, Chalon-sur-Saône.

Saône-et-Loire

Concert La Voix est Libre Rue de la verrerie Eglise du Sacré Cœur Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-05-18 17:00:00

L’ensemble Vocal chalonnais La Voix est libre vous propose un concert le dimanche 18 mai 2025 à 17 h à l’église du sacré Cœur à Chalon sur Saône.

L’entrée est gratuite et la participation est libre.

Le concert a pour thème « chants méditerranéens » et vous fera voyager de l’Espagne aux Balkans en passant la Grèce, l’Italie et la Corse.

L’ensemble vocal LA VOIX EST LIBRE, créé en janvier 2014,est composé de choristes amateurs. Il comprend trois éléments: Chœur mixte (La Voix Est Libre) Chœur féminin (Calliopé) Chœur Masculin (Chor’Homs).

Depuis septembre 2024 Marie-Bénédicte ROLLAND à rejoint « LA VOIX EST LIBRE » en tant que cheffe de chœur. Formée au conservatoire de Dijon et au Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique de Bourgogne, elle a également suivie une formation en direction de chœur au Conservatoire au rayonnement régional de Chalon-sur-Saône. .

Rue de la verrerie Eglise du Sacré Cœur

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 00 61 68 monique.chevaux@gmail.com

