Concert La Voyageuse Salle des fêtes Lanvallay

Concert La Voyageuse

Salle des fêtes 20 Rue de Rennes Lanvallay Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Concert de La Voyageuse, chorale et ensemble instrumental

Ouvert à tous.

Évènement organisé par le CCAS de Lanvallay. .

Salle des fêtes 20 Rue de Rennes Lanvallay 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 15 06

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert La Voyageuse Lanvallay a été mis à jour le 2025-11-07 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme