CONCERT LA YEGROS Montpellier
CONCERT LA YEGROS Montpellier dimanche 19 octobre 2025.
CONCERT LA YEGROS
20 Rue de Verdun Montpellier Hérault
Tarif : 26.8 – 26.8 – EUR
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
LA YEGROS sera sur notre scène le 19 octobre prochain
Reine incontestée de la nu-cumbia, La Yegros revient avec un nouvel album explosif, HAZ, et un live plus survolté que jamais ! Entre rythmes traditionnels sud-américains, beats électro, reggae, funk et sonorités urbaines.
Pour les places, n’attendez pas le dernier moment… .
20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
LA YEGROS will be on our stage on October 19
The undisputed queen of nu-cumbia, La Yegros is back with an explosive new album, HAZ, and a live show that’s hotter than ever! A mix of traditional South American rhythms, electro beats, reggae, funk and urban sounds.
German :
LA YEGROS wird am 19. Oktober auf unserer Bühne stehen
La Yegros, die unbestrittene Königin der Nu-Cumbia, kehrt mit einem explosiven neuen Album, HAZ, und einer Live-Show zurück, die überdrehter ist als je zuvor! Zwischen traditionellen südamerikanischen Rhythmen, Elektrobeats, Reggae, Funk und urbanen Klängen.
Italiano :
LA YEGROS sarà in scena il 19 ottobre
La regina indiscussa della nu-cumbia, La Yegros, è tornata con un nuovo esplosivo album, HAZ, e uno spettacolo dal vivo più caldo che mai! Un mix di ritmi tradizionali sudamericani, ritmi electro, reggae, funk e suoni urbani.
Espanol :
LA YEGROS estará en escena el 19 de octubre
La reina indiscutible de la nu-cumbia, La Yegros, vuelve con un nuevo álbum explosivo, HAZ, y un espectáculo en directo más caliente que nunca Una mezcla de ritmos tradicionales sudamericanos, electro beats, reggae, funk y sonidos urbanos.
