CONCERT LA YEGROS Montpellier

CONCERT LA YEGROS

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 26.8 – 26.8 – EUR

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

LA YEGROS sera sur notre scène le 19 octobre prochain

Reine incontestée de la nu-cumbia, La Yegros revient avec un nouvel album explosif, HAZ, et un live plus survolté que jamais ! Entre rythmes traditionnels sud-américains, beats électro, reggae, funk et sonorités urbaines.

Pour les places, n’attendez pas le dernier moment… .

English :

LA YEGROS will be on our stage on October 19

The undisputed queen of nu-cumbia, La Yegros is back with an explosive new album, HAZ, and a live show that’s hotter than ever! A mix of traditional South American rhythms, electro beats, reggae, funk and urban sounds.

German :

LA YEGROS wird am 19. Oktober auf unserer Bühne stehen

La Yegros, die unbestrittene Königin der Nu-Cumbia, kehrt mit einem explosiven neuen Album, HAZ, und einer Live-Show zurück, die überdrehter ist als je zuvor! Zwischen traditionellen südamerikanischen Rhythmen, Elektrobeats, Reggae, Funk und urbanen Klängen.

Italiano :

LA YEGROS sarà in scena il 19 ottobre

La regina indiscussa della nu-cumbia, La Yegros, è tornata con un nuovo esplosivo album, HAZ, e uno spettacolo dal vivo più caldo che mai! Un mix di ritmi tradizionali sudamericani, ritmi electro, reggae, funk e suoni urbani.

Espanol :

LA YEGROS estará en escena el 19 de octubre

La reina indiscutible de la nu-cumbia, La Yegros, vuelve con un nuevo álbum explosivo, HAZ, y un espectáculo en directo más caliente que nunca Una mezcla de ritmos tradicionales sudamericanos, electro beats, reggae, funk y sonidos urbanos.

