Concert : La Zarra Casino Barrière Deauville Deauville
vendredi 15 janvier 2027 · Casino Barrière Deauville · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Concert : La Zarra
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 21:00:00
fin : 2027-01-15
Date(s) :
2027-01-15
la Zarra signe son grand retour avec son nouvel EP « Der Himmel », où elle explore une palette d’émotions plus libre, plus assumée.
Révélée en 2021 grâce à son single « Tu t’en iras », certifié platine avec plus de 30 millions de streams, et à la parution de son premier album « Traîtrise », La Zarra s’impose comme l’une des figures montantes de la scène francophone.
Aujourd’hui, elle signe son grand retour avec son nouvel EP « Der Himmel », disponible depuis le 27 mars 2026, où elle explore une palette d’émotions plus libre, plus assumée.
Fidèle à son univers, elle transforme chaque morceau en une scène vivante, cinématographique. Elle y tisse des fragments d’histoire, les siens et ceux de tant d’autres, des instants de fragilité et de force, de vérité et d’élan, qui résonnent comme des confidences à voix haute.
Au centre de tout, il y a la voix : nuancée, instinctive, capable de glisser du murmure à l’éclat, de la douceur à l’intensité.
Sa vérité reste la même : écrire ce qu’elle ressent, sans détour. Rien de plus, rien de moins. .
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert : La Zarra
La Zarra marks her big comeback with her new EP, “Der Himmel”, on which she explores a wider range of emotions with greater freedom and confidence.
L’événement Concert : La Zarra Deauville a été mis à jour le 2026-09-05 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Deauville (Calvados)
- Vente aux enchères de chevaux de trot Vente Mixte de septembre Arqana Deauville 15 septembre 2026
- Les rendez-vous des Friendciscaines La Fabrique de Patrimoines en Normandie Deauville 15 septembre 2026
- Journées Européennes du patrimoine Visites patrimoniales des Franciscaines Deauville 19 septembre 2026
- 5 ans des Franciscaines Le grand atelier des Franciscaines Deauville 19 septembre 2026
- Atelier en autonomie : le grand atelier des Franciscaines, Les Franciscaines, Deauville 19 septembre 2026