Concert : La Zarra Casino Barrière Deauville Deauville

Informations pratiques

Deauville

Concert : La Zarra

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 21:00:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

la Zarra signe son grand retour avec son nouvel EP « Der Himmel », où elle explore une palette d’émotions plus libre, plus assumée.

Révélée en 2021 grâce à son single « Tu t’en iras », certifié platine avec plus de 30 millions de streams, et à la parution de son premier album « Traîtrise », La Zarra s’impose comme l’une des figures montantes de la scène francophone.

Aujourd’hui, elle signe son grand retour avec son nouvel EP « Der Himmel », disponible depuis le 27 mars 2026, où elle explore une palette d’émotions plus libre, plus assumée.

Fidèle à son univers, elle transforme chaque morceau en une scène vivante, cinématographique. Elle y tisse des fragments d’histoire, les siens et ceux de tant d’autres, des instants de fragilité et de force, de vérité et d’élan, qui résonnent comme des confidences à voix haute.

Au centre de tout, il y a la voix : nuancée, instinctive, capable de glisser du murmure à l’éclat, de la douceur à l’intensité.

Sa vérité reste la même : écrire ce qu’elle ressent, sans détour. Rien de plus, rien de moins. .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

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English : Concert : La Zarra

La Zarra marks her big comeback with her new EP, “Der Himmel”, on which she explores a wider range of emotions with greater freedom and confidence.

L’événement Concert : La Zarra Deauville a été mis à jour le 2026-09-05 par OT SPL Deauville