Concert Label Charrues Horizontal Francis + Fallen Alien + Ne Rangez Pas Les Jardins – LA CARENE Salle des musiques actuelles Brest, 28 mai 2025 21:00, Brest.

Finistère

Début : 2025-05-28 21:00:00

Fidèles à leur credo défricheur, les Vieilles Charrues mettent un coup de projecteur sur les artistes émergent·es de la région, contribuant activement à leur développement artistique.

Enfants turbulents de la scène brestoise, Horizontal Francis mêle rock énergique et poésie absurde, créant un univers décalé et percutant qui ne laisse personne indifférent.

Nourri de musique indépendante d’ outre-Manche, Fallen Alien forge un son hybride, où spoken-word et trip-hop se croisent pour nous emmener dans un voyage sonore intense et surprenant.

Pour parfaire le décor, le trio Ne Rangez Pas Les Jardins, porté par Léa Digois, invitera à une rencontre manifeste entre la poésie contemporaine et l’émotion vibrante d’une musique en perpétuel mouvement en première partie.

Le Club de La Carène

Ouverture des portes à 20h30

Fermeture des portes à 01h00

Une coproduction La Carène & Les Vielles Charrues .

Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

