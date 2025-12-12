Concert # LABORAP SUZY PHOSPHORE Café Charbon Nevers Nevers

Concert # LABORAP SUZY PHOSPHORE

Café Charbon Nevers

2026-03-05 18:30:00

2026-03-05 20:00:00

2026-03-05

Concert de SUZY PHOSPHORE au Café Charbon le jeudi 5 mars à 18h30.

Suzy Phosphore, musicienne drômoise, navigue entre rap, pop, trap et eurodance. Depuis sa chambre, elle façonne une esthétique sexy, drôle et singulière, où strass, paillettes et vrombissements de moteurs se rencontrent. Inspirée par le 26, elle chante l’amour, les copines, la picole et ses ex paumés et nous embarque dans sa quête sans fin du gadjo idéal — entre morceaux mélancoliques et titres aux toplines ravageuses. .

