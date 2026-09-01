AGENDA · Champignelles
CONCERT LACADENCIA Louesme Champignelles
samedi 19 septembre 2026 · Louesme · Champignelles
Informations pratiques
Champignelles
CONCERT LACADENCIA
Louesme Eglise de Louesme Champignelles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Concert chœur de femmes de Toucy, église de Louesme, participation libre .
Louesme Eglise de Louesme Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lacadencia@lilo.org
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English : CONCERT LACADENCIA
L’événement CONCERT LACADENCIA Champignelles a été mis à jour le 2026-09-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !