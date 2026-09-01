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AGENDA · Champignelles

CONCERT LACADENCIA Louesme Champignelles

samedi 19 septembre 2026 · Louesme · Champignelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Louesme
Adresse
Eglise de Louesme
Ville
89350 Champignelles
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Champignelles

CONCERT LACADENCIA

Louesme Eglise de Louesme Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Concert chœur de femmes de Toucy, église de Louesme, participation libre   .

Louesme Eglise de Louesme Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   lacadencia@lilo.org

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English : CONCERT LACADENCIA

L’événement CONCERT LACADENCIA Champignelles a été mis à jour le 2026-09-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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