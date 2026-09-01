CONCERT LACADENCIA Louesme Champignelles

Informations pratiques

Champignelles

CONCERT LACADENCIA

Louesme Eglise de Louesme Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert chœur de femmes de Toucy, église de Louesme, participation libre .

Louesme Eglise de Louesme Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lacadencia@lilo.org

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English : CONCERT LACADENCIA

L’événement CONCERT LACADENCIA Champignelles a été mis à jour le 2026-09-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !