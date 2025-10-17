Concert Ladislava Gamaches

Concert Ladislava Gamaches vendredi 17 octobre 2025.

Concert Ladislava

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

L’Histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches. Le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est se mêle aux grands classiques du jazz manouche.

Gratuit

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque.gamaches@gmail.com

English :

Free

The history of Gypsy music, its roots and its branches. The repertoire of traditional Eastern European music blends with the great gypsy jazz classics.

German :

Kostenlos

Die Geschichte der Zigeunermusik, ihre Wurzeln und ihre Zweige. Das Repertoire der traditionellen osteuropäischen Musik mischt sich mit den großen Klassikern des Gypsy-Jazz.

Italiano :

Gratuito

La storia della musica gitana, le sue radici e le sue ramificazioni. Il repertorio della musica tradizionale dell’Europa orientale si fonde con i grandi classici del gypsy jazz.

Espanol :

Gratis

La historia de la música gitana, sus raíces y sus ramas. El repertorio de música tradicional de Europa del Este se mezcla con los grandes clásicos del jazz gitano.

