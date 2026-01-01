Concert LadyBird’z au Paddy Paddy Mullin’s Arles
Concert LadyBird’z au Paddy Paddy Mullin’s Arles jeudi 15 janvier 2026.
Concert LadyBird’z au Paddy
Jeudi 15 janvier 2026 à partir de 21h. Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 21:00:00
fin : 2026-01-15
Date(s) :
2026-01-15
Concert live au Paddy Mullin’s !
Le groupe LadyBird’z vous donne rendez-vous au Paddy Mullin’s Arles pour une soirée live pleine de groove, d’énergie et de bonne humeur. .
Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 67 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Live concert at Paddy Mullin’s!
L’événement Concert LadyBird’z au Paddy Arles a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme d’Arles