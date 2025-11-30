Spectacle musique et danse LAFITOLE Lafitole
Spectacle musique et danse LAFITOLE Lafitole dimanche 30 novembre 2025.
Spectacle musique et danse
LAFITOLE Gymnase Lafitole Hautes-Pyrénées
Concert de variétés françaises et internationales connues, accompagné de danse.
Première partie la chorale « an’harmonie ».
Seconde partie Anna Jorg et les danseuses.
Chorégraphe de Sandrine Louit de l’école de danse « Stéphanie Danse de Madiran ».
Les bénéfices seront reversés à la recherche médicale.
LAFITOLE Gymnase Lafitole 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 41 47 annabelle.jorg@laposte.net
English :
Concert of well-known French and international varieties, accompanied by dancing.
First part: the « an’harmonie » choir.
Second part Anna Jorg and the dancers.
Choreography by Sandrine Louit of the « Stéphanie Danse de Madiran » dance school.
Profits donated to medical research.
German :
Konzert mit bekannten französischen und internationalen Varietäten, begleitet von Tanz.
Erster Teil der Chor « an’harmonie ».
Zweiter Teil Anna Jorg und die Tänzerinnen.
Choreographin Sandrine Louit von der Tanzschule « Stéphanie Danse de Madiran ».
Die Einnahmen gehen an die medizinische Forschung.
Italiano :
Concerto di note varietà francesi e internazionali, accompagnato da danze.
Prima parte: il coro « an’harmonie ».
Seconda parte: Anna Jorg e i ballerini.
Coreografia di Sandrine Louit della scuola di danza « Stéphanie Danse de Madiran ».
Il ricavato sarà devoluto alla ricerca medica.
Espanol :
Concierto de conocidas variedades francesas e internacionales, acompañado de baile.
Primera parte: el coro « an’harmonie ».
Segunda parte: Anna Jorg y los bailarines.
Coreografía de Sandrine Louit, de la escuela de danza « Stéphanie Danse de Madiran ».
Los beneficios se donarán a la investigación médica.
