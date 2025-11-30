Spectacle musique et danse LAFITOLE Lafitole

Spectacle musique et danse

LAFITOLE Gymnase Lafitole Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-11-30

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Concert de variétés françaises et internationales connues, accompagné de danse.

Première partie la chorale « an’harmonie ».

Seconde partie Anna Jorg et les danseuses.

Chorégraphe de Sandrine Louit de l’école de danse « Stéphanie Danse de Madiran ».

Les bénéfices seront reversés à la recherche médicale.

LAFITOLE Gymnase Lafitole 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 41 47 annabelle.jorg@laposte.net

English :

Concert of well-known French and international varieties, accompanied by dancing.

First part: the « an’harmonie » choir.

Second part Anna Jorg and the dancers.

Choreography by Sandrine Louit of the « Stéphanie Danse de Madiran » dance school.

Profits donated to medical research.

German :

Konzert mit bekannten französischen und internationalen Varietäten, begleitet von Tanz.

Erster Teil der Chor « an’harmonie ».

Zweiter Teil Anna Jorg und die Tänzerinnen.

Choreographin Sandrine Louit von der Tanzschule « Stéphanie Danse de Madiran ».

Die Einnahmen gehen an die medizinische Forschung.

Italiano :

Concerto di note varietà francesi e internazionali, accompagnato da danze.

Prima parte: il coro « an’harmonie ».

Seconda parte: Anna Jorg e i ballerini.

Coreografia di Sandrine Louit della scuola di danza « Stéphanie Danse de Madiran ».

Il ricavato sarà devoluto alla ricerca medica.

Espanol :

Concierto de conocidas variedades francesas e internacionales, acompañado de baile.

Primera parte: el coro « an’harmonie ».

Segunda parte: Anna Jorg y los bailarines.

Coreografía de Sandrine Louit, de la escuela de danza « Stéphanie Danse de Madiran ».

Los beneficios se donarán a la investigación médica.

