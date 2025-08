Concert L’After du Temple Café Associatif Le Barabock Menglon

Concert L’After du Temple

Café Associatif Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon Drôme

Début : Mardi 2025-08-12

fin : 2025-08-12

2025-08-12

After concert de M. Gentil ( Guitaristes ) S. Cattiau ( Contre-ténor ).

Rencontre autour du making-off de leur album.

Café Associatif Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr

English :

After concert by M. Gentil ( Guitarists ) S. Cattiau ( Counter-tenor ).

Meeting about the making-off of their album.

German :

After Concert von M. Gentil ( Gitarristen ) S. Cattiau ( Countertenor ).

Treffen rund um das Making-off ihres Albums.

Italiano :

Dopo il concerto di M. Gentil (chitarrista) S. Cattiau (controtenore).

Incontro sulla realizzazione del loro album.

Espanol :

Después del concierto de M. Gentil ( Guitarristas ) S. Cattiau ( Contratenor ).

Reunión sobre la realización de su álbum.

