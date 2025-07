Concert Lagrimas Sabrosas Café associatif Mareuil en Périgord

Concert Lagrimas Sabrosas Café associatif Mareuil en Périgord vendredi 1 août 2025.

Concert Lagrimas Sabrosas

Café associatif 776 route du notaire Desmaison Mareuil en Périgord Dordogne

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Concert Lagrimas: deux guitares et une clarinette pour interpréter un répertoire latin sublimé par la douce voix de Anne Clayes. Participation au chapeau.

Café associatif 776 route du notaire Desmaison Mareuil en Périgord 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 92 08 64

English : Concert Lagrimas Sabrosas

Concert Lagrimas: two guitars and a clarinet to perform a Latin repertoire enhanced by the sweet voice of Anne Clayes. Participation by the hat.

German :

Lagrimas-Konzert: Zwei Gitarren und eine Klarinette interpretieren ein lateinamerikanisches Repertoire, das durch die sanfte Stimme von Anne Clayes veredelt wird. Teilnahme mit Hut.

Italiano :

Concerto di Lagrimas: due chitarre e un clarinetto che suonano un repertorio latino arricchito dalla dolce voce di Anne Clayes. Partecipazione a cappello.

Espanol : Concert Lagrimas Sabrosas

Concierto Lagrimas: dos guitarras y un clarinete interpretan un repertorio latino realzado por la dulce voz de Anne Clayes. Participación a la gorra.

