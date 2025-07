Concert LAJARRY Ozerailles

Concert LAJARRY Ozerailles vendredi 1 août 2025.

Concert LAJARRY

Place de la mairie Ozerailles Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-01 20:30:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Dans le cadre des F’estivales. Pop rock.Tout public

Place de la mairie Ozerailles 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 53 38

English :

As part of the F’estivales festival. Pop rock.

German :

Im Rahmen der F’estivales. Pop-Rock.

Italiano :

Nell’ambito del festival F’estivales. Pop rock.

Espanol :

En el marco del festival F’estivales. Pop rock.

L’événement Concert LAJARRY Ozerailles a été mis à jour le 2025-07-24 par MILTOL