Concert Laka Repas Rougail réunionnais La Loco Quimperlé

Concert Laka Repas Rougail réunionnais

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 03:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Prenez le train pour l’Océan Indien !!!

Le trio Laka vous amène vers des sonorités et rythmes de l’Océan Indien.

Un répertoire inspiré des salegs et tsapiky malgaches et du séga-maloya de la Réunion, où le rythme et la danse côtoient les mélodies lancinantes et bluesy ! .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

