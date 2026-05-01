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Concert L’Alsace baroque La Petite-Pierre

Concert L’Alsace baroque La Petite-Pierre dimanche 10 mai 2026.

Ville : 67290 La Petite-Pierre

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0

La Petite-Pierre

Concert L’Alsace baroque

La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

L’Alsace baroque avec David Brinkert, violon et Jean-Luc Iffrig, pianoforte. Des compositeurs connus, comme F.X Richter et J-F Edelmann mais aussi d’autres restés plus anonymes, présentés par Michel Schmitt.
L’Alsace baroque avec David Brinkert, violon et Jean-Luc Iffrig, pianoforte. Des compositeurs connus, comme F.X Richter et J-F Edelmann mais aussi d’autres restés plus anonymes, présentés par Michel Schmitt.  0  .

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est   pierre.boulay162@orange.fr

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English :

Alsace baroque with David Brinkert, violin and Jean-Luc Iffrig, pianoforte. Well-known composers such as F.X Richter and J-F Edelmann, as well as more anonymous ones, presented by Michel Schmitt.

L’événement Concert L’Alsace baroque La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

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