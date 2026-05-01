Concert L’Alsace baroque La Petite-Pierre
Concert L’Alsace baroque La Petite-Pierre dimanche 10 mai 2026.
La Petite-Pierre
Concert L’Alsace baroque
La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
L’Alsace baroque avec David Brinkert, violon et Jean-Luc Iffrig, pianoforte. Des compositeurs connus, comme F.X Richter et J-F Edelmann mais aussi d’autres restés plus anonymes, présentés par Michel Schmitt.
L’Alsace baroque avec David Brinkert, violon et Jean-Luc Iffrig, pianoforte. Des compositeurs connus, comme F.X Richter et J-F Edelmann mais aussi d’autres restés plus anonymes, présentés par Michel Schmitt. 0 .
La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est pierre.boulay162@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Alsace baroque with David Brinkert, violin and Jean-Luc Iffrig, pianoforte. Well-known composers such as F.X Richter and J-F Edelmann, as well as more anonymous ones, presented by Michel Schmitt.
L’événement Concert L’Alsace baroque La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
À voir aussi à La Petite-Pierre (Bas-Rhin)
- Raid des châteaux La Petite-Pierre 23 mai 2026
- Découverte des plantes du jardin des poètes et de l’îlot des insectes pour le public scolaire, Le Jardin des Poètes, La Petite-Pierre 5 juin 2026
- Poésie au jardin, Le Jardin des Poètes, La Petite-Pierre 6 juin 2026
- Atelier d’écriture, Le Jardin des Poètes, La Petite-Pierre 6 juin 2026
- Création d’une fresque collective dans le jardin, Le Jardin des Poètes, La Petite-Pierre 6 juin 2026