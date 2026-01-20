concert LAMALVENT Fête ses 30 Ans EGLISE ST LOUIS GRIGNION DE MONTFORT Cholet
concert LAMALVENT Fête ses 30 Ans
EGLISE ST LOUIS GRIGNION DE MONTFORT 3 rue Jean XXIII Cholet Maine-et-Loire
Début : 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
EGLISE ST LOUIS GRIGNION DE MONTFORT 3 rue Jean XXIII Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 79 25 41 hubert-3antoine@orange.fr
