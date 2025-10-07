Concert L’Amante à l’eau TARBES Tarbes
Concert L’Amante à l’eau
TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-07 20:30:00
Une pop poétique où la guitare dialogue avec une voix slamée, portée par des loops électro-acoustiques. Ils appelent ça du chanslam, un mot-valise pour leurs voyage musicaux entre chanson, rap doux, folk et nappes synthétiques.
Sur scène, leur énergie joyeuse et sensible se déploie dans une scénographie maison, adaptable aux grandes scènes comme aux lieux intimistes. A deux, ils forment un equipage pluriel, avec pour boussole la poésie et pour cap le jeu. Inclassables, oui mais jamais au hasard.
Et si « Frencher » au Québec, c’est s’embrasser, alors attendez-vous à quelques bisous musicaux en prime.
TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 32 98 communication@lagespe.com
English :
A poetic pop where the guitar dialogues with a slamming voice, carried by electro-acoustic loops. They call it chanslam, a catch-all word for their musical journeys between chanson, soft rap, folk and synthetic strings.
On stage, their joyful, sensitive energy unfolds in a homemade scenography, adaptable to large stages as well as intimate venues. Together, they form a plural crew, with poetry as their compass and play as their course. Unclassifiable, yes, but never at random.
And if « Frencher » in Quebec means kissing, then expect a few musical kisses as a bonus.
German :
Ein poetischer Pop, bei dem die Gitarre mit einer Slam-Stimme in Dialog tritt, die von elektroakustischen Loops getragen wird. Sie nennen es Chanslam, ein Schlagwort für ihre musikalischen Reisen zwischen Chanson, sanftem Rap, Folk und synthetischen Deckschichten.
Auf der Bühne entfaltet sich ihre fröhliche und sensible Energie in einem hausgemachten Bühnenbild, das sich sowohl an große Bühnen als auch an intime Orte anpassen lässt. Zu zweit bilden sie eine pluralistische Mannschaft, deren Kompass die Poesie und deren Kurs das Spiel ist. Unklassifizierbar, ja, aber niemals zufällig.
Und wenn « Frencher » in Québec bedeutet, sich zu küssen, dann können Sie sich auf ein paar musikalische Küsse als Bonus freuen.
Italiano :
Un pop poetico in cui la chitarra dialoga con una voce sbattuta, trasportata da loop elettro-acustici. Lo chiamano chanslam, un termine che racchiude i loro viaggi musicali tra chanson, soft rap, folk e archi sintetici.
Sul palco, la loro energia gioiosa e sensibile si dispiega in un set casalingo, adattabile sia a grandi palchi che a luoghi intimi. Insieme, formano un equipaggio plurale, con la poesia come bussola e il gioco come rotta. Inclassificabili, sì, ma mai a caso.
E se « Frencher » in Quebec significa baciare, aspettatevi qualche bacio musicale come bonus.
Espanol :
Un pop poético donde la guitarra dialoga con una voz atronadora, llevada por loops electroacústicos. Ellos lo llaman chanslam, una palabra que engloba sus viajes musicales entre la chanson, el rap suave, el folk y las cuerdas sintéticas.
Sobre el escenario, su energía alegre y sensible se despliega en una puesta en escena casera, adaptable tanto a grandes escenarios como a locales íntimos. Juntos forman un equipo plural, con la poesía como brújula y el juego como rumbo. Inclasificables, sí, pero nunca al azar.
Y si « Frencher » en Quebec significa besar, espere unos cuantos besos musicales como premio.
