Concert L’amer à Boire Le 51 Pertuis

Concert L'amer à Boire

Samedi 24 janvier 2026 de 20h à 21h15. Le 51 51 avenue de la liberté Pertuis Vaucluse

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 21:15:00

2026-01-24

L’amer à Boire Concert le 24 janvier 2026 à 20h, au 51 à Pertuis.

Chansons et textes d’Allain Leprest et Bernard Dimey, par Natasha Bezriche (chant) et Sébastien Jaudon (piano).

Durée 1h15.

L’amer à Boire est une création musicale et poétique autour des textes et chansons d’Allain Leprest et Bernard Dimey, deux figures majeures de la chanson française d’art et d’essai.

Portée par la voix habitée de Natasha Bezriche et le piano lumineux de Sébastien Jaudon, cette traversée sensible donne à entendre la complémentarité de leurs univers une poésie dense, populaire et sans concession.



Poètes des bistrots, des marges et des gens simples, Leprest et Dimey racontaient l’humanité dans ce qu’elle a de plus fragile, de plus drôle parfois, de plus sombre aussi. Leurs mots, dits ou chantés, oscillent entre gouaille, révolte, tendresse et lucidité.



Avec des arrangements ciselés et une interprétation engagée, L’amer à Boire ne cherche pas l’illustration nostalgique mais la rencontre intime celle qui dérange, qui émeut, qui invite à sortir des enfermements et à écouter, vraiment, la parole des poètes.

Un spectacle intense et nécessaire, où la chanson devient acte de transmission et de résistance. .

Le 51 51 avenue de la liberté Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 75 64 30 contact@le-51.fr

English :

L?amer à Boire ? Concert January 24, 2026, 8pm, at Le 51, Pertuis.

Songs and texts by Allain Leprest and Bernard Dimey, by Natasha Bezriche (vocals) and Sébastien Jaudon (piano).

Running time: 1h15.

