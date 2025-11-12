Concert Lamomali Chartres

Concert Lamomali Chartres mercredi 12 novembre 2025.

Concert Lamomali

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 37 – 37 – 75 EUR

37

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Lamomali l’aventure malienne de -M- fait son retour en 2025. Aujourd’hui, -M- ouvre un nouveau chapitre et revient avec une série de concerts exceptionnels où l’émotion sera décuplée, réinterprétant les morceaux emblématiques et des nouvelles chansons.

La Terre, l’Afrique, la Musique au centre de tout. La France et le Mali pour l’exprimer. Lamomali n’aura jamais aussi bien porté son nom, tant la Kora et l’âme de Toumani Diabaté résonnent dans cette aventure spirituelle. Cet instrument, au rôle totémique dans la culture malienne, incarne à lui seul un lien ancestral avec la mémoire des griots, un souffle de vie et de tradition qui traverse les âges. Lamomali n’est ni une suite, ni une répétition, mais une exploration profonde des racines qui l’ont fait naître. Cette nouvelle tournée est une invitation à plonger dans des cultures qui se croisent et se répondent, et à ressentir la puissance de la musique au travers des instruments traditionnels, de voix exceptionnelles, et des jeux d’artistes venus de tous les horizons. 37 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Lamomali: -M-?s Malian adventure returns in 2025. Today, -M- opens a new chapter and returns with a series of exceptional, emotionally-charged concerts, reinterpreting emblematic tracks and new songs.

German :

Lamomali: Das malische Abenteuer von -M- kehrt im Jahr 2025 zurück. Heute schlägt -M- ein neues Kapitel auf und kehrt mit einer Reihe von außergewöhnlichen Konzerten zurück, bei denen die Emotionen um ein Vielfaches gesteigert werden, indem die ikonischen Stücke neu interpretiert und neue Songs aufg

Italiano :

Lamomali: l’avventura maliana di -M- torna nel 2025. Oggi -M- apre un nuovo capitolo e torna con una serie di concerti eccezionali e ricchi di emozioni, reinterpretando brani iconici e nuove canzoni.

Espanol :

Lamomali: la aventura maliense de -M- regresa en 2025. Hoy, -M- abre un nuevo capítulo y regresa con una serie de conciertos excepcionales y llenos de emoción, reinterpretando temas emblemáticos y nuevas canciones.

L’événement Concert Lamomali Chartres a été mis à jour le 2025-07-29 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES