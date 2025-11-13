Concert LAMOMALI L’AVENTURE MALIENNE DE -M Amiens

Concert LAMOMALI L’AVENTURE MALIENNE DE -M

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 37 – 37 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

LAMOMALI L’AVENTURE MALIENNE DE -M- fait son retour en 2025

La Terre, l’Afrique, la Musique au centre de tout. La France et le Mali pour l’exprimer.

Pour -M- Lamomali est un symbole de ce que la musique peut accomplir unir, émouvoir et transporter audelà des mots.

Lamomali n’aura jamais aussi bien porté son nom, tant la Kora et l’âme de Toumani Diabaté résonnent dans

cette aventure spirituelle. Cet instrument, au rôle totémique dans la culture malienne, incarne à lui seul un

lien ancestral avec la mémoire des griots, un souffle de vie et de tradition qui traverse les âges.

Elle devient un pont entre les cultures, une voix ancestrale qui dialogue avec le présent.

Imprégné de la voix exceptionnelle de Fatoumata Diawara, du jeu virtuose et des notes de Kora de Toumani

Diabaté et de son fils Sidiki, le premier volet de cette épopée malienne a débuté en 2017, et a vu naître un

album avec des titres devenus cultes tels que Bal de Bamako ou Manitoumani .

Lamomali n’est ni une suite, ni une répétition, mais une exploration profonde des racines qui l’ont fait naître.

Cette nouvelle tournée est une invitation à plonger dans des cultures qui se croisent et se répondent, et à

ressentir la puissance de la musique au travers des instruments traditionnels, de voix exceptionnelles, et

des jeux d’artistes venus de tous les horizons, le tout porté par un -M- qui ne cesse jamais de se réinventer.

LAMOMALI L’AVENTURE MALIENNE DE -M- fait son retour en 2025

La Terre, l’Afrique, la Musique au centre de tout. La France et le Mali pour l’exprimer.

Pour -M- Lamomali est un symbole de ce que la musique peut accomplir unir, émouvoir et transporter audelà des mots.

Lamomali n’aura jamais aussi bien porté son nom, tant la Kora et l’âme de Toumani Diabaté résonnent dans

cette aventure spirituelle. Cet instrument, au rôle totémique dans la culture malienne, incarne à lui seul un

lien ancestral avec la mémoire des griots, un souffle de vie et de tradition qui traverse les âges.

Elle devient un pont entre les cultures, une voix ancestrale qui dialogue avec le présent.

Imprégné de la voix exceptionnelle de Fatoumata Diawara, du jeu virtuose et des notes de Kora de Toumani

Diabaté et de son fils Sidiki, le premier volet de cette épopée malienne a débuté en 2017, et a vu naître un

album avec des titres devenus cultes tels que Bal de Bamako ou Manitoumani .

Lamomali n’est ni une suite, ni une répétition, mais une exploration profonde des racines qui l’ont fait naître.

Cette nouvelle tournée est une invitation à plonger dans des cultures qui se croisent et se répondent, et à

ressentir la puissance de la musique au travers des instruments traditionnels, de voix exceptionnelles, et

des jeux d’artistes venus de tous les horizons, le tout porté par un -M- qui ne cesse jamais de se réinventer. .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

LAMOMALI: -M-‘S MALIAN ADVENTURE returns in 2025

The Earth, Africa, Music at the heart of it all. France and Mali to express it.

For -M- Lamomali is a symbol of what music can do: unite, move and transport beyond words.

Lamomali has never been so aptly named, as the Kora and the soul of Toumani Diabaté resonate in this spiritual adventure

spiritual adventure. This instrument, with its totemic role in Malian culture, embodies an ancestral link with the memory of the griots

an ancestral link with the memory of the griots, a breath of life and tradition that spans the ages.

It becomes a bridge between cultures, an ancestral voice in dialogue with the present.

Imbued with the exceptional voice of Fatoumata Diawara, the virtuoso playing and Kora notes of Toumani

Diabaté and his son Sidiki, the first part of this Malian epic began in 2017, and saw the birth of an album

with cult tracks such as Bal de Bamako and Manitoumani .

Lamomali is neither a sequel nor a repetition, but a deep exploration of the roots that gave birth to it.

This new tour is an invitation to plunge into cultures that intersect and respond to each other, and to feel the power of music at its best

feel the power of music through traditional instruments, exceptional voices and the interplay of

artists from all horizons, all driven by a -M- that never ceases to reinvent itself.

German :

LAMOMALI: MALIANISCHES ABENTEUER VON -M- kehrt 2025 zurück

Die Erde, Afrika und die Musik im Zentrum von allem. Frankreich und Mali, um sie auszudrücken.

Für -M- ist Lamomali ein Symbol für das, was Musik erreichen kann: vereinen, berühren und über Worte hinaus tragen.

Lamomali hat seinem Namen noch nie so gut entsprochen, da die Kora und die Seele von Toumani Diabaté in dieser Musik mitschwingen

diesem spirituellen Abenteuer. Dieses Instrument, das in der malischen Kultur eine totemistische Rolle spielt, verkörpert allein schon die Bedeutung einer

eine uralte Verbindung mit dem Gedächtnis der Griots, ein Hauch von Leben und Tradition, der die Zeiten überdauert.

Sie wird zu einer Brücke zwischen den Kulturen, eine uralte Stimme, die mit der Gegenwart in Dialog tritt.

Geprägt von der außergewöhnlichen Stimme von Fatoumata Diawara, dem virtuosen Spiel und den Kora-Noten von Toumani

Diabaté und seines Sohnes Sidiki, begann 2017 der erste Teil dieses malischen Epos, und es entstand ein

album mit mittlerweile kultigen Titeln wie Bal de Bamako oder Manitoumani .

Lamomali ist weder eine Fortsetzung noch eine Wiederholung, sondern eine tiefe Erforschung der Wurzeln, die es hervorgebracht haben.

Diese neue Tournee ist eine Einladung, in Kulturen einzutauchen, die sich kreuzen und antworten, und die

die Kraft der Musik durch die traditionellen Instrumente, die außergewöhnlichen Stimmen und die

das Ganze wird von einem -M- getragen, der nie aufhört, sich neu zu erfinden.

Italiano :

LAMOMALI: L’AVVENTURA MALIANA DI -M- torna nel 2025

La Terra, l’Africa, la Musica al centro di tutto. La Francia e il Mali per esprimerla.

Per -M- Lamomali è un simbolo di ciò che la musica può fare: unire, commuovere e trasportare al di là delle parole.

Lamomali non è mai stato così azzeccato, perché la Kora e l’anima di Toumani Diabaté risuonano in questa avventura spirituale

avventura spirituale. Questo strumento, con il suo ruolo totemico nella cultura maliana, incarna un legame ancestrale con la memoria dei griot

un legame ancestrale con la memoria dei griot, un soffio di vita e di tradizione che attraversa i secoli.

Diventa un ponte tra le culture, una voce ancestrale in dialogo con il presente.

Intriso dell’eccezionale voce di Fatoumata Diawara, dei virtuosismi e delle note della kora di Toumani

Diabaté e di suo figlio Sidiki, la prima parte di questa epopea maliana è iniziata nel 2017 e ha visto l’uscita di un album che contiene

album con brani cult come Bal de Bamako e Manitoumani .

Lamomali non è né un sequel né una ripetizione, ma una profonda esplorazione delle radici che lo hanno fatto nascere.

Questo nuovo tour è un invito a immergersi in culture che si intersecano e si rispondono l’un l’altra, e a sentire il potere della musica in sé

sentire il potere della musica attraverso strumenti tradizionali, voci eccezionali e l’interazione di artisti provenienti da tutto il mondo

artisti di ogni orizzonte, tutti portati da una -M- che non smette mai di reinventarsi.

Espanol :

LAMOMALI: LA AVENTURA MALIANA DE -M- vuelve en 2025

La Tierra, África, la música en el centro de todo. Francia y Mali para expresarlo.

Para -M- Lamomali es un símbolo de lo que la música puede hacer: unir, conmover y transportar más allá de las palabras.

Lamomali nunca ha tenido un nombre tan acertado, ya que la Kora y el alma de Toumani Diabaté resuenan en esta aventura espiritual

aventura espiritual. Este instrumento, con su papel totémico en la cultura maliense, encarna un vínculo ancestral con la memoria de los griots

un vínculo ancestral con la memoria de los griots, un soplo de vida y tradición que atraviesa las épocas.

Se convierte en un puente entre culturas, una voz ancestral en diálogo con el presente.

Impregnado de la voz excepcional de Fatoumata Diawara, el virtuosismo y las notas de la kora de Toumani

Diabaté y su hijo Sidiki, la primera parte de esta epopeya maliense comenzó en 2017 y vio la luz un álbum con

álbum con temas de culto como Bal de Bamako y Manitoumani .

Lamomali no es una secuela ni una repetición, sino una exploración en profundidad de las raíces que le dieron origen.

Esta nueva gira es una invitación a sumergirse en culturas que se cruzan y se responden, y a sentir el poder de la música por derecho propio

sentir el poder de la música a través de instrumentos tradicionales, voces excepcionales y la interacción de artistas de todo el mundo

artistas de todos los horizontes, todos llevados por una -M- que nunca deja de reinventarse.

L’événement Concert LAMOMALI L’AVENTURE MALIENNE DE -M Amiens a été mis à jour le 2016-02-06 par OT D’AMIENS