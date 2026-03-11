Concert  L’amour, l’humour & la mort dans la musique baroque  Vabres-l’Abbaye

Concert L’amour, l’humour & la mort dans la musique baroque

2, rue des Echevins Vabres-l’Abbaye Aveyron

Début : Samedi 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Plongez dans l’humour pétillant du baroque, où théâtre espagnol, musique française et danses de Bach se mêlent dans un spectacle complice entre chant, viole de gambe et éclats de rire.

Du théâtre espagnol de Calderón à la musique française de Charpentier en passant par les danses allemandes de Bach, Albertin Ventadour et Anette Cyran explorent les arcanes de l’humour baroque.

Une viole de gambe, des duos de chant, du bagou et la complicité active du public permettent d’approcher de très près ce qui faisait pleurer de rire nos lumineux aïeux.

Avec Albertin Ventadour (viole de gambe et chant haute-contre)

et Anette Cyran (Mezzo-soprane) 10 .

Immerse yourself in the sparkling humor of the Baroque period, where Spanish theater, French music and Bach dances mingle in a show of singing, viola da gamba and laughter.

