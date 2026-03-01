Concert LAmpli FACE A rue de la Vieille Forme Rochefort

Concert LAmpli FACE A

rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort Charente-Maritime

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Temps de répet’ live devant un public d’adhérents (d’un soir ou à vie) dans la Poudrière, un jeudi sur deux, à partir de 19h, histoire d’essayer, de se montrer, de confronter, et d’échanger sur un temps de travail autour d’un sandwich et d’une boisson…

rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 84 73 lampli.rochefort@gmail.com

English : LAmpli Concert FACE A

Live rehearsal time in front of an audience of members (one-night or lifetime) at La Poudrière, every other Thursday, starting at 7pm, to try things out, show off, compare notes, and chat over a sandwich and a drink…

