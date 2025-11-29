Concert LAmpli Steady Relax Baby rue de la Vieille Forme Rochefort

Concert LAmpli Steady Relax Baby

rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29 00:00:00

2025-11-29

2 groupes pour une soirée coolitude dans la mythique salle de La Poudrière de Rochefort.

rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 84 73 lampli.rochefort@gmail.com

English : LAmpli Concert: Steady Relax Baby

2 Bands für einen coolen Abend im legendären Saal La Poudrière in Rochefort.

German : Konzert LAmpli: Steady Relax Baby

2 Bands für einen coolen Abend im legendären Saal La Poudrière in Rochefort.

Italiano :

2 band per una serata all’insegna della coolitude nel leggendario locale La Poudrière di Rochefort.

Espanol :

2 bandas para una velada de coolitude en el legendario local La Poudrière de Rochefort.

