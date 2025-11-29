Concert LAmpli Steady Relax Baby rue de la Vieille Forme Rochefort
rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29 00:00:00
2025-11-29
2 groupes pour une soirée coolitude dans la mythique salle de La Poudrière de Rochefort.
rue de la Vieille Forme La Poudrière Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 59 84 73 lampli.rochefort@gmail.com
English : LAmpli Concert: Steady Relax Baby
2 Bands für einen coolen Abend im legendären Saal La Poudrière in Rochefort.
German : Konzert LAmpli: Steady Relax Baby
Italiano :
2 band per una serata all’insegna della coolitude nel leggendario locale La Poudrière di Rochefort.
Espanol :
2 bandas para una velada de coolitude en el legendario local La Poudrière de Rochefort.
