CONCERT Lancelot + Hélène Sio Amiens

CONCERT Lancelot + Hélène Sio Amiens mardi 2 décembre 2025.

CONCERT Lancelot + Hélène Sio

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 20:30:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

MAR. 2 DÉCEMBRE 2025

20:30

Lancelot

Pop | FR

22:00

Lancelot est un auteur-compositeur-interprète qui incarne une nouvelle forme de masculinité sensible, pudique, à contre-courant. Son deuxième EP Pas assez, sorti le 6 juin 2025, explore les failles, les attentes, le besoin d’amour et la pression d’être à la hauteur .

Avec sa voix douce et grave, ses textes sincères et son allure androgyne, Lancelot brouille les codes et propose une chanson vivante, fragile et lumineuse. Sa musique est un refuge pour celles et ceux qui ne se sentent jamais tout à fait assez — mais toujours profondément humains.

Hélène Sio

Pop | FR

21:00

Mêlant tout aussi bien sa voix profonde à des ballades piano/voix à fleur de peau qu’à des mélodies plus pop, Hélène Sio puise ses influences entre les icônes des années 70 et le renouveau de la chanson française. Elle est à l’image de sa musique à la fois solaire et sensible, romantique mais résolument dans l’air du temps.

Tarif normal 13€

Tarif abonné 8€

MAR. 2 DÉCEMBRE 2025

20:30

Lancelot

Pop | FR

22:00

Lancelot est un auteur-compositeur-interprète qui incarne une nouvelle forme de masculinité sensible, pudique, à contre-courant. Son deuxième EP Pas assez, sorti le 6 juin 2025, explore les failles, les attentes, le besoin d’amour et la pression d’être à la hauteur .

Avec sa voix douce et grave, ses textes sincères et son allure androgyne, Lancelot brouille les codes et propose une chanson vivante, fragile et lumineuse. Sa musique est un refuge pour celles et ceux qui ne se sentent jamais tout à fait assez — mais toujours profondément humains.

Hélène Sio

Pop | FR

21:00

Mêlant tout aussi bien sa voix profonde à des ballades piano/voix à fleur de peau qu’à des mélodies plus pop, Hélène Sio puise ses influences entre les icônes des années 70 et le renouveau de la chanson française. Elle est à l’image de sa musique à la fois solaire et sensible, romantique mais résolument dans l’air du temps.

Tarif normal 13€

Tarif abonné 8€ .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

TUESDAY dECEMBER 2, 2025

20:30

Lancelot

Pop | FR

22:00

Lancelot is a singer-songwriter who embodies a new form of masculinity: sensitive, modest, against the grain. His second EP Pas assez, released on June 6, 2025, explores flaws, expectations, the need for love and the pressure to « measure up ».

With his soft, deep voice, heartfelt lyrics and androgynous looks, Lancelot blurs codes and offers a lively, fragile and luminous song. His music is a refuge for those who never feel quite enough? but always deeply human.

Hélène Sio

Pop | FR

21:00

Hélène Sio’s deep voice blends with skin-deep piano/vocal ballads and pop melodies, and her influences range from the icons of the 70s to the revival of French chanson. She is just like her music: sunny and sensitive, romantic but resolutely in tune with the times.

Regular price: 13?

Subscriber price: 8?

German :

MAR. 2. DEZEMBER 2025

20:30

Lancelot

Pop | FR

22:00

Lancelot ist ein Singer-Songwriter, der eine neue Form von Männlichkeit verkörpert: sensibel, schüchtern, gegen den Strom. Seine zweite EP Pas assez, die am 6. Juni 2025 veröffentlicht wurde, erforscht Fehler, Erwartungen, das Bedürfnis nach Liebe und den Druck, « der Sache gewachsen » zu sein.

Mit seiner sanften, tiefen Stimme, seinen aufrichtigen Texten und seinem androgynen Aussehen verwischt Lancelot die Codes und präsentiert einen lebendigen, zerbrechlichen und leuchtenden Chanson. Seine Musik ist ein Zufluchtsort für diejenigen, die sich nie ganz genug ? aber immer zutiefst menschlich fühlen.

Hélène Sio

Pop | FR

21:00

Hélène Sio vermischt ihre tiefe Stimme mit gefühlvollen Klavier- und Gesangsballaden und poppigen Melodien. Ihre Einflüsse liegen zwischen den Ikonen der 70er Jahre und der Wiederbelebung des französischen Chansons. Sie ist wie ihre Musik: sonnig und sensibel, romantisch und doch zeitgemäß.

Normaler Preis: 13?

Abonnententarif: 8?

Italiano :

MARTEDI’. 2 DICEMBRE 2025

20:30

Lancillotto

Pop | FR

22:00

Lancelot è un cantautore che incarna una nuova forma di mascolinità: sensibile, modesta e controcorrente. Il suo secondo EP, Pas assez, pubblicato il 6 giugno 2025, esplora i difetti, le aspettative, il bisogno di amore e la pressione di « essere all’altezza ».

Con la sua voce morbida e profonda, i suoi testi accorati e il suo aspetto androgino, Lancelot confonde i codici e offre una canzone vivace, fragile e luminosa. La sua musica è un rifugio per coloro che non si sentono mai abbastanza, ma sempre profondamente umani.

Hélène Sio

Pop | FR

21:00

Hélène Sio trae le sue influenze dalle icone degli anni ’70 e dal revival della chanson francese, mescolando la sua voce profonda con ballate piano/voce e melodie più pop. È proprio come la sua musica: solare e sensibile, romantica ma decisamente al passo con i tempi.

Prezzo normale: 13 euro

Prezzo per gli abbonati: 8 euro

Espanol :

MARTES 2 DICIEMBRE 2025

20:30

Lancelot

Pop | FR

22:00

Lancelot es un cantautor que encarna una nueva forma de masculinidad: sensible, modesta y a contracorriente. Su segundo EP, Pas assez, publicado el 6 de junio de 2025, explora los defectos, las expectativas, la necesidad de amor y la presión por « estar a la altura ».

Con su voz suave y profunda, sus letras sentidas y su aspecto andrógino, Lancelot desdibuja los códigos y ofrece una canción viva, frágil y luminosa. Su música es un refugio para los que nunca se sienten lo bastante… pero siempre profundamente humanos.

Hélène Sio

Pop | FR

21:00

Hélène Sio toma sus influencias de los iconos de los años 70 y del renacimiento de la chanson francesa, mezclando su voz profunda con baladas piano/voz a flor de piel y melodías más pop. Es como su música: soleada y sensible, romántica pero decididamente en sintonía con los tiempos.

Precio normal: 13 euros

Precio abonado: 8

L’événement CONCERT Lancelot + Hélène Sio Amiens a été mis à jour le 2025-09-18 par OT D’AMIENS