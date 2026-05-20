Landreville

Concert

Chapelle Ste Beline Landreville Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Concert de Laurène Télénnaria, chanteuse et joueuse de harpe, sur la thématique voyage en terre en celtes.

Participation libre. .

Chapelle Ste Beline Landreville 10110 Aube Grand Est +33 6 84 47 01 38

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English :

L’événement Concert Landreville a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne