Concert Landreville
Concert Landreville vendredi 12 juin 2026.
Landreville
Concert
Chapelle Ste Beline Landreville Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Concert de Laurène Télénnaria, chanteuse et joueuse de harpe, sur la thématique voyage en terre en celtes.
Participation libre. .
Chapelle Ste Beline Landreville 10110 Aube Grand Est +33 6 84 47 01 38
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English :
L’événement Concert Landreville a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne