Concert Landry Verdy Rue Général de Gaulle Laruns

Concert Landry Verdy Rue Général de Gaulle Laruns samedi 20 septembre 2025.

Concert Landry Verdy

Rue Général de Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Originaire d’Orthez, Landry Verdy est un auteur-compositeur interprète à la plume sensible et à la guitare délicate. Il défend une

chanson française intime et poétique, dans la lignée des grands conteurs du quotidien. En duo avec son complice Luc Dabbadie à la

basse, il présentera son répertoire, coécrit avec Kalune, en version acoustique des morceaux qui parlent d’amour, de doutes et d’élan de vie, portés par des mélodies simples et touchantes. Un moment musical authentique et chaleureux à ne pas manquer. .

Rue Général de Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66

English : Concert Landry Verdy

German : Concert Landry Verdy

Italiano :

Espanol : Concert Landry Verdy

L’événement Concert Landry Verdy Laruns a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées