Concert Lanvin Father & Son Magic Mirrors Le Havre

Concert Lanvin Father & Son

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime

2025-11-07 20:00:00

2025-11-07

2025-11-07

L’un est devenu une figure incontournable de la scène blues / rock, l’autre est une véritable gueule du cinéma français qui nous a dévoilé, avec son album « Ici-bas », ses talents d’écriture. Alors quand ces deux-là se retrouvent sur scène, le cocktail est explosif.

Cette formule père et fils est un équilibre parfait, tout en nuances. Manu vient en premier déferler son énergie débordante et emporter le public, puis Gérard le rejoint pour un moment beaucoup plus introspectif. La seconde partie de soirée est alors plus intimiste, mais pas moins rock et rythmée.

L’association fonctionne à merveille, créant diversité et mouvement constant au long du spectacle. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, il est temps pour Gérard Lanvin de clôturer cette tournée « Ici-Bas », et de célébrer pour les toutes dernières fois sur scène, en novembre prochain, le succès de cet album, mis en musique par son fils, Manu. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Réservation obligatoire. .

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

