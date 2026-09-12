AGENDA · Lanvollon
Concert Lanvollon
samedi 12 septembre 2026 · Lanvollon
Informations pratiques
Lanvollon
Concert
Bourg Lanvollon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 20:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Organisé par l’association Harpège, concert La vie amoureuse de Mozart avec la soprano lyrique Diane Higbee et la pianiste Evelyne Moussier-Michel. A l’église de Lanvollon, réservation au 06 14 02 61 96 ou à association.harpege@gmail.com. .
Bourg Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 02 61 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Lanvollon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Falaises d’Armor
À voir aussi à Lanvollon (Côtes-d'Armor)
- La Magie des Ombres Tattoo Show Lanvollon 10 octobre 2026