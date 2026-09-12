Informations pratiques

Lanvollon

Concert

Bourg Lanvollon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 20:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Organisé par l’association Harpège, concert La vie amoureuse de Mozart avec la soprano lyrique Diane Higbee et la pianiste Evelyne Moussier-Michel. A l’église de Lanvollon, réservation au 06 14 02 61 96 ou à association.harpege@gmail.com. .

Bourg Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 02 61 96

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English :

L’événement Concert Lanvollon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Falaises d’Armor