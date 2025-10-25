Concert : l’Apogée du Baroque église St Eugène Ste Cécile Paris

Concert : l’Apogée du Baroque église St Eugène Ste Cécile Paris samedi 25 octobre 2025.

Contre-ténor, Basson & Clavecin

Œuvres rares de Schütz, Chaumont, Bassani, Vivaldi, Boutmy, Brossard

par l’ensemble LA LORENZANY

• Paul de Plinval, contreténor : Chanteur et chef de choeur, il est professeur de chant au conservatoire de Versailles.

• Armelle Choquard, clavecin : Issue du CNSM de Paris. Titulaire du diplôme d’État, elle enseigne au conservatoire de l’Haÿ-les-Roses.

• Henry Wyld, basson : Diplômé de musicologie et basson à l’université d’Exeter (Angleterre) et en France à l’École Normale de Musique.

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Le samedi 25 octobre 2025

de 15h30 à 16h30

payant

Public jeunes et adultes.

église St Eugène Ste Cécile rue Ste Cécile 75009 Paris