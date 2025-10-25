Concert : l’Apogée du Baroque église St Eugène Ste Cécile Paris
Concert : l’Apogée du Baroque église St Eugène Ste Cécile Paris samedi 25 octobre 2025.
Contre-ténor, Basson & Clavecin
Œuvres rares de Schütz, Chaumont, Bassani, Vivaldi, Boutmy, Brossard
par l’ensemble LA LORENZANY
• Paul de Plinval, contreténor : Chanteur et chef de choeur, il est professeur de chant au conservatoire de Versailles.
• Armelle Choquard, clavecin : Issue du CNSM de Paris. Titulaire du diplôme d’État, elle enseigne au conservatoire de l’Haÿ-les-Roses.
• Henry Wyld, basson : Diplômé de musicologie et basson à l’université d’Exeter (Angleterre) et en France à l’École Normale de Musique.
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Le samedi 25 octobre 2025
de 15h30 à 16h30
payant
Public jeunes et adultes.
église St Eugène Ste Cécile rue Ste Cécile 75009 Paris