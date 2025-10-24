Concert Lara Fabian Amiens

Concert Lara Fabian Amiens vendredi 24 octobre 2025.

Concert Lara Fabian

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 110 – 110 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Avec plus de 20 millions d’albums vendus dans le monde, Lara Fabian, emblème de la chanson revient en tournée pour une série de concerts inédits ! Après avoir conclu sa tournée « BEST OF » en 2022, où elle a partagé 30 ans de tubes inoubliables avec son public, Lara Fabian fait son grand retour avec le titre « Ta peine », un hymne d’espoir et de résilience co-écrit avec Slimane. Depuis ses débuts en 1991 avec son premier album français qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, jusqu’à ses succès internationaux comme « Je t’aime » et « La Différence », Lara Fabian a su conquérir le coeur de millions de fans à travers le monde. Sa carrière musicale est marquée par des albums emblématiques tels que « Pure », « Nue » et ‘Ma Vie Dans la Tienne’, ainsi que par son engagement en tant que coach dans des émissions telles que « La Voix » et la « Star Academy ».

Avec plus de 20 millions d’albums vendus dans le monde, Lara Fabian, emblème de la chanson revient en tournée pour une série de concerts inédits ! Après avoir conclu sa tournée « BEST OF » en 2022, où elle a partagé 30 ans de tubes inoubliables avec son public, Lara Fabian fait son grand retour avec le titre « Ta peine », un hymne d’espoir et de résilience co-écrit avec Slimane. Depuis ses débuts en 1991 avec son premier album français qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, jusqu’à ses succès internationaux comme « Je t’aime » et « La Différence », Lara Fabian a su conquérir le coeur de millions de fans à travers le monde. Sa carrière musicale est marquée par des albums emblématiques tels que « Pure », « Nue » et ‘Ma Vie Dans la Tienne’, ainsi que par son engagement en tant que coach dans des émissions telles que « La Voix » et la « Star Academy ». .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

With over 20 million albums sold worldwide, iconic songstress Lara Fabian is back on tour for a series of brand-new concerts! After concluding her « BEST OF » tour in 2022, where she shared 30 years of unforgettable hits with her public, Lara Fabian makes her grand return with « Ta peine », a hymn of hope and resilience co-written with Slimane. From her 1991 French debut album, which sold over a million copies, to international hits such as « Je t’aime » and « La Différence », Lara Fabian has captured the hearts of millions of fans worldwide. Her musical career is marked by iconic albums such as « Pure », « Nue » and ‘Ma Vie Dans la Tienne’, as well as her commitment as a coach on shows such as « La Voix » and « Star Academy ».

German :

Mit mehr als 20 Millionen verkauften Alben weltweit kommt Lara Fabian, die Ikone des Chansons, wieder auf Tournee und gibt eine Reihe von unveröffentlichten Konzerten! Nach dem Abschluss ihrer « BEST OF »-Tour im Jahr 2022, auf der sie 30 Jahre lang unvergessliche Hits mit ihrem Publikum teilte, kehrt Lara Fabian mit dem Titel « Ta peine » zurück, einer gemeinsam mit Slimane geschriebenen Hymne der Hoffnung und der Resilienz. Seit ihrem Debüt 1991 mit ihrem ersten französischen Album, das sich über eine Million Mal verkaufte, bis hin zu ihren internationalen Erfolgen wie « Je t’aime » und « La Différence » hat Lara Fabian die Herzen von Millionen von Fans auf der ganzen Welt erobert. Ihre musikalische Karriere ist geprägt von ikonischen Alben wie « Pure », « Nue » und ‘Ma Vie Dans la Tienne’ sowie von ihrem Engagement als Coach in Sendungen wie « La Voix » und « Star Academy ».

Italiano :

Con oltre 20 milioni di album venduti in tutto il mondo, Lara Fabian, l’icona della chanson francese, torna in tour per una serie di concerti inediti! Dopo aver concluso il suo tour « BEST OF » nel 2022, dove ha condiviso con i suoi fan 30 anni di successi indimenticabili, Lara Fabian torna con « Ta peine », un inno di speranza e resilienza scritto insieme a Slimane. Dal debutto nel 1991 con il suo primo album francese, che ha venduto oltre un milione di copie, a successi internazionali come « Je t’aime » e « La Différence », Lara Fabian ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. La sua carriera musicale è segnata da album emblematici come « Pure », « Nue » e « Ma Vie Dans la Tienne », oltre che dal suo coinvolgimento come coach in programmi come « La Voix » e « Star Academy ».

Espanol :

Con más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo, Lara Fabian, icono de la chanson francesa, vuelve de gira para ofrecer una serie de conciertos inéditos Tras concluir en 2022 su gira « BEST OF », en la que compartió con sus fans 30 años de éxitos inolvidables, Lara Fabian regresa con « Ta peine », un himno a la esperanza y a la resiliencia coescrito con Slimane. Desde su debut en 1991 con su primer álbum en francés, del que vendió más de un millón de copias, hasta éxitos internacionales como « Je t’aime » y « La Différence », Lara Fabian ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo. Su carrera musical está marcada por álbumes emblemáticos como « Pure », « Nue » y « Ma Vie Dans la Tienne », así como por su participación como coach en programas como « La Voix » y « Star Academy ».

L’événement Concert Lara Fabian Amiens a été mis à jour le 2024-03-18 par OT D’AMIENS