Concert Lara Fabian Maxéville

Concert Lara Fabian Maxéville mercredi 3 décembre 2025.

Concert Lara Fabian

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 20:00:00

Avec plus de 20 millions d’albums vendus dans le monde, Lara Fabian, emblème de la chanson revient en tournée pour une série de concerts inédits ! Après avoir conclu sa tournée BEST OF en 2022, où elle a partagé 30 ans de tubes inoubliables avec son public, Lara Fabian fait son grand retour avec le titre Ta peine , un hymne d’espoir et de résilience co-écrit avec Slimane.

Depuis ses débuts en 1991 avec son premier album français qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, jusqu’à ses succès internationaux comme Je t’aime et La Différence , Lara Fabian a su conquérir le cœur de millions de fans à travers le monde. Sa carrière musicale est marquée par des albums emblématiques tels que Pure , Nue et ‘Ma Vie Dans la Tienne’, ainsi que par son engagement en tant que coach dans des émissions telles que La Voix et la Star Academy . Lara Fabian sera en tournée dans toute la France, Suisse et Belgique à partir du 4 octobre 2025.

Informations et réservations sur le site internet.Tout public

rue du zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

English :

With more than 20 million albums sold worldwide, Lara Fabian, the emblem of French chanson, is back on tour for a series of brand-new concerts! After concluding her « BEST OF » tour in 2022, where she shared 30 years of unforgettable hits with her public, Lara Fabian makes her grand return with « Ta peine », a hymn of hope and resilience co-written with Slimane.

From her 1991 French debut album, which sold over a million copies, to international hits such as « Je t?aime » and « La Différence », Lara Fabian has captured the hearts of millions of fans worldwide. Her musical career is marked by iconic albums such as « Pure », « Nue » and « Ma Vie Dans la Tienne », as well as her commitment as a coach on shows such as « La Voix » and « Star Academy ». Lara Fabian will be touring France, Switzerland and Belgium from October 4, 2025.

Information and bookings on the website.

German :

Mit mehr als 20 Millionen verkauften Alben weltweit kommt Lara Fabian, die Ikone des Chansons, wieder auf Tournee und gibt eine Reihe von unveröffentlichten Konzerten! Nach dem Abschluss ihrer « BEST OF »-Tour im Jahr 2022, auf der sie 30 Jahre lang unvergessliche Hits mit ihrem Publikum teilte, kehrt Lara Fabian mit dem Titel « Ta peine » zurück, einer gemeinsam mit Slimane geschriebenen Hymne der Hoffnung und der Resilienz.

Seit ihrem Debüt 1991 mit ihrem ersten französischen Album, das sich über eine Million Mal verkaufte, und ihren internationalen Hits wie « Je t?aime » und « La Différence » hat Lara Fabian die Herzen von Millionen von Fans auf der ganzen Welt erobert. Ihre musikalische Karriere ist geprägt von ikonischen Alben wie « Pure », « Nue » und « Ma Vie Dans la Tienne » sowie von ihrem Engagement als Coach in Sendungen wie « La Voix » und « Star Academy ». Lara Fabian wird ab dem 4. Oktober 2025 in ganz Frankreich, der Schweiz und Belgien auf Tournee gehen.

Informationen und Buchungen auf der Website.

Italiano :

Con oltre 20 milioni di album venduti in tutto il mondo, Lara Fabian, icona della chanson francese, torna in tour per una serie di concerti inediti! Dopo aver concluso il suo tour « BEST OF » nel 2022, dove ha condiviso con i suoi fan 30 anni di successi indimenticabili, Lara Fabian torna con « Ta peine », un inno di speranza e resilienza scritto insieme a Slimane.

Dal debutto nel 1991 con il suo primo album francese, che ha venduto oltre un milione di copie, a successi internazionali come « Je t?aime » e « La Différence », Lara Fabian ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. La sua carriera musicale è segnata da album emblematici come « Pure », « Nue » e « Ma Vie Dans la Tienne », oltre che dal suo impegno come coach in programmi come « La Voix » e « Star Academy ». Lara Fabian sarà in tournée in Francia, Svizzera e Belgio dal 4 ottobre 2025.

Informazioni e prenotazioni sul sito web.

Espanol :

Con más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo, Lara Fabian, icono de la chanson francesa, vuelve de gira para ofrecer una serie de conciertos inéditos Tras concluir en 2022 su gira « BEST OF », en la que compartió con sus fans 30 años de éxitos inolvidables, Lara Fabian regresa con « Ta peine », un himno a la esperanza y la resiliencia coescrito con Slimane.

Desde su debut en 1991 con su primer álbum en francés, del que vendió más de un millón de copias, hasta éxitos internacionales como « Je t?aime » y « La Différence », Lara Fabian ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo. Su carrera musical está marcada por álbumes emblemáticos como « Pure », « Nue » y « Ma Vie Dans la Tienne », así como por su compromiso como coach en programas como « La Voix » y « Star Academy ». Lara Fabian estará de gira por Francia, Suiza y Bélgica a partir del 4 de octubre de 2025.

Información y reservas en el sitio web.

