CONCERT L’ARDOUANE Riols

CONCERT L’ARDOUANE Riols dimanche 20 juillet 2025.

CONCERT L’ARDOUANE

Eglise d’Ardouane Riols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Chants polyphoniques traditionnels et imaginaires

Participation au chapeau

.

Eglise d’Ardouane Riols 34220 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 40

English :

Traditional and imaginary polyphonic songs

Participation by the hat

German :

Traditionelle und imaginäre polyphone Gesänge

Teilnahme mit Hut

Italiano :

Canti polifonici tradizionali e immaginari

Partecipazione con il cappello

Espanol :

Canciones polifónicas tradicionales e imaginarias

Participación por el sombrero

L’événement CONCERT L’ARDOUANE Riols a été mis à jour le 2025-07-16 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC