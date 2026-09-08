Concert L’Aria Parlente « Vivaldi » au Musée Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh

Informations pratiques

Vicq-sur-Breuilh

Concert L’Aria Parlente « Vivaldi » au Musée Cécile Sabourdy

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 17:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Concert L’Aria Parlente « Vivaldi » avec Anne Maugard, mezzo-soprano et Mélanie Cazcarra, accordéoniste.

(gratuit, tout public, sur réservation) .

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Concert L’Aria Parlente « Vivaldi » au Musée Cécile Sabourdy

L’événement Concert L’Aria Parlente « Vivaldi » au Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne