Concert L’Aria Parlente « Vivaldi » au Musée Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh
samedi 14 novembre 2026 · Le bourg · Vicq-sur-Breuilh
Informations pratiques
Vicq-sur-Breuilh
Concert L’Aria Parlente « Vivaldi » au Musée Cécile Sabourdy
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 17:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Concert L’Aria Parlente « Vivaldi » avec Anne Maugard, mezzo-soprano et Mélanie Cazcarra, accordéoniste.
(gratuit, tout public, sur réservation) .
Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
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English : Concert L’Aria Parlente « Vivaldi » au Musée Cécile Sabourdy
L’événement Concert L’Aria Parlente « Vivaldi » au Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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