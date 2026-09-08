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Concert L’Aria Parlente « Vivaldi » au Musée Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh

samedi 14 novembre 2026 · Le bourg · Vicq-sur-Breuilh

Concert L’Aria Parlente « Vivaldi » au Musée Cécile Sabourdy Le bourg Vicq-sur-Breuilh

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Le bourg
Adresse
2 rue du musée Cécile Sabourdy
Ville
87260 Vicq-sur-Breuilh
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Vicq-sur-Breuilh

Concert L’Aria Parlente « Vivaldi » au Musée Cécile Sabourdy

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 17:00:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Concert L’Aria Parlente « Vivaldi » avec Anne Maugard, mezzo-soprano et Mélanie Cazcarra, accordéoniste.
(gratuit, tout public, sur réservation)   .

Le bourg 2 rue du musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73  contact@museejardins-sabourdy.fr

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English : Concert L’Aria Parlente « Vivaldi » au Musée Cécile Sabourdy

L’événement Concert L’Aria Parlente « Vivaldi » au Musée Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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