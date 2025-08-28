Concert Larressore
Concert Larressore jeudi 28 août 2025.
Concert
Chapelle du Séminaire Larressore Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-28
fin : 2025-08-28
Date(s) :
2025-08-28
Avec le groupe Krexelak. .
Chapelle du Séminaire Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
English : Concert
German : Concert
Italiano :
Espanol : Concert
L’événement Concert Larressore a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque