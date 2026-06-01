Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Larriv’song Larrivière-Saint-Savin

Concert Larriv’song Larrivière-Saint-Savin

Concert Larriv’song Larrivière-Saint-Savin samedi 20 juin 2026.

Ville : 40270 Larrivière-Saint-Savin

Département : Landes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Larrivière-Saint-Savin

Concert Larriv’song

Larrivière-Saint-Savin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Le groupe Larriv’song vous invite à assister à leur concert en avant première de la fête de la musique. RDV à la maison de l’Adour de l’Association La Grange. Buvette et restauration sur place.

Entrée libre.   .

Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Larriv’song

L’événement Concert Larriv’song Larrivière-Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Grenade

À voir aussi à Larrivière-Saint-Savin (Landes)