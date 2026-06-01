Concert Larriv’song Larrivière-Saint-Savin
Concert Larriv’song Larrivière-Saint-Savin samedi 20 juin 2026.
Larrivière-Saint-Savin
Concert Larriv’song
Larrivière-Saint-Savin Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le groupe Larriv’song vous invite à assister à leur concert en avant première de la fête de la musique. RDV à la maison de l’Adour de l’Association La Grange. Buvette et restauration sur place.
Entrée libre. .
Larrivière-Saint-Savin 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Larriv’song
L’événement Concert Larriv’song Larrivière-Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Grenade
À voir aussi à Larrivière-Saint-Savin (Landes)
- Tremplin en scène #3 Larrivière-Saint-Savin 17 juillet 2026