Concert Larry Browne Jazz Trio Auditorium Stephan Bouttet Dinard

Concert Larry Browne Jazz Trio

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Les Musicalies d’Émeraude vous invitent à une parenthèse musicale placée sous le signe du swing et de la bonne humeur avec le Larry Browne Jazz Trio.

À la trompette et à la voix, Larry Browne, accompagné par Lou Guénet au piano et Octave Potier à la contrebasse. Ensemble, ils revisitent le jazz avec élégance et générosité, entre belles mélodies, swing irrésistible et arrangements pêchus.

Un concert chaleureux et vibrant, où la complicité des musiciens crée une ambiance festive et conviviale.

RÉSERVATION

– en ligne sur https://www.musicaliesdemeraude.fr/reservations

– par téléphone 06 19 98 26 19

– sur place le soir du concert .

Auditorium Stephan Bouttet 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 19 98 26 19

