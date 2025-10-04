Concert Larsen Blues Bar Restaurant El Tex Mex Saint-Paul-lès-Dax

Concert Larsen Blues Bar Restaurant El Tex Mex Saint-Paul-lès-Dax samedi 4 octobre 2025.

Concert Larsen Blues

Bar Restaurant El Tex Mex 91 rue Jean Pierre Pénicaut Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

« Larsen blues » c’est du groove, une voix, une guitare, des cigarbox guitares (4 et 6 cordes), un harmonica, un sampler, un foot stomp…et beaucoup de talent ! Le tout porté par des influences qui vont du funk au pop, au rock en passant par le blues, le jazz et le reggae. .

Bar Restaurant El Tex Mex 91 rue Jean Pierre Pénicaut Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 52 72 contact-cesarpalace@joa.fr

